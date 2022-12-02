Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною понад 15% свого бойового складу

Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною понад 15% свого бойового складу

Росія втратила у війні з Україною щонайменше 12 кораблів та катерів

З початку війни щонайменше 12 кораблів та катерів Чорноморського флоту було потоплено або сильно пошкоджено.

Про це повідомляє видання Проект.

В публікації зазначено, це дуже суттєві втрати для російських моряків.

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До початку війни з Україною російський флот налічував 275 кораблів та суден, з яких лише 58 були бойовими.

Разом із патрульними катерами до лютого 2022 року ЧФ мав 74 бойові одиниці.

Якщо підсумувати всі публічні дані про втрати кораблів, з’ясується, що під час війни з Україною Чорноморський флот втратив щонайменше 12 кораблів та катерів. Це понад 15% його довоєнного бойового складу.

  • 20
  • 02.12.2022 17:48
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