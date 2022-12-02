Іран закрив небо для найбільшої чартерної авіакомпанії Росії

Літакам російської Azur Air доводиться облітати Іран

Іран заборонив використовувати свій повітряний простір найбільшій чартерній авіакомпанії Росії Azur Air.

Про це повідомило The Moscow Times.

Перевізник дізнався про це восени, коли вирішив запустити польотну програму до Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Літакам Azur Air при виконанні рейсів до ОАЕ і назад доводиться облітати Іран – це збільшує час польоту. Щодо інших російських перевізників такої заборони немає.

За інформацією видання, Іран наклав обмеження на Azur Air через борги компанії за аеронавігаційне обслуговування: вона технічно не може перерахувати гроші після відключення російських банків від системи SWIFT.