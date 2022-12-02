Путіну впарюють черговий бліцкриг: російський військовий розкрив план нового наступу на Київ

Військових в Білорусі нібито готують до наступу на Київ

Російське командування накопичує сили в Білорусі, щоб зібравши достатню кількість військ, ударити по території України та вздовж її кордонів.

Про це написала “Новая газета. Європа” з посиланням на російського військового, який зараз перебуває у Гродно.

За його словами, до середини грудня сюди відправлять мобілізованих і після навчання тут до наступу буде готово понад 300 тисяч людей.

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«В окремих частинах росіянам передано всю матчасть і техніку. Білоруси забезпечують провізію та постачання. Розгортаються польові табори», – розповіло джерело видання.

За його даними, наступ призначений на грудень, «коли підморозить, і ґрунт остаточно застигне». В цей же час ЗС РФ нібито спробують прорватися через Бахмут на Слов’янськ та Краматорськ.

Співрозмовник видання називає самогубством такий план наступу з боку Білорусі.

“Наступати на довготривалі вогневі точки через болота та ліси мінними загородженнями у кілька смуг і під артилерійським вогнем — самогубство. Тисячі покладемо одразу. Уздовж кордону збудовані серйозні укріплення, прориті протитанкові рови три метри завширшки. Усі напрямки пристріляно українською артою. Ні до Києва, ні до Ковеля ми не дійдемо. Путіну явно впарюють цей план як черговий бліцкриг”, – констатував військовий.