Окупанти завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану
Школи на окупованих територіях перетворились на центри російської пропаганди
Через брак педагогічних кадрів російська окупаційна влада завезла до захопленого Мелітополя вчителів з Дагестану.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Завезені педагоги мають русифікувати українських дітей.
Більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.
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Також у Центрі зазначили, що ворог проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили до “навчання” й не записали в російські осередки пропаганди.
Батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав аби змусити їх віддати дитину.
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- 03.12.2022 07:18
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