Окупанти завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану

Школи на окупованих територіях перетворились на центри російської пропаганди

Через брак педагогічних кадрів російська окупаційна влада завезла до захопленого Мелітополя вчителів з Дагестану.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву. Завезені педагоги мають русифікувати українських дітей.

Більшість українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни завозять своїх вчителів, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

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Також у Центрі зазначили, що ворог проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили до “навчання” й не записали в російські осередки пропаганди.

Батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав аби змусити їх віддати дитину.