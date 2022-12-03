Не впливають на лінію фронту: російські воєнкори засумнівалися у доцільності ракетних обстрілів української інфраструктури

Додаткові системи ППО, надані Заходом, спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів доцільність масового обстрілу української інфраструктури.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Декілька відомих російських військових блогерів зазначили, що «нарощування» західних систем ППО в Україні ускладнює здатність Росії завдавати ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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Один мілблогер навіть повторив західні оцінки про те, що нинішні російські ракетні удари мало вплинуть на лінію фронту, якщо тільки «росіяни не відмовляться від своєї дурості» і не завершать кампанію найближчим часом.

«Така паніка серед російських міліблогерів підкреслює вразливість російської ракетної кампанії, якщо Захід продовжить нарощувати можливості України в галузі протиповітряної та протиракетної оборони», – резюмували в ISW.