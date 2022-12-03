Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту

Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту
Країни G7 та Австралія домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

«G7 разом з Австралією приєднуються до ЄС і приймають стелю $60 за барель за нафту, що поставляється морем з Росії», — сказано в заяві «Коаліції з обмеження цін».

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У документи країни, серед іншого, нагадують, що наступного тижня коаліція запровадить заборону на широкий спектр послуг, включаючи судноплавне страхування та торгове фінансування, пов’язані з морськими перевезеннями сирої нафти російського походження. Винятки – випадки, коли покупці купуватимуть нафту за вартістю на рівні $60 або нижче за барель.

Нагадаємо, напередодні після тривалих обговорень країни Євросоюзу домовилися ввести ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Рішення має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться 3 грудня.

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  • 03.12.2022 08:59
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