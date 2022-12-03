Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту

Країни G7 та Австралія домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

«G7 разом з Австралією приєднуються до ЄС і приймають стелю $60 за барель за нафту, що поставляється морем з Росії», — сказано в заяві «Коаліції з обмеження цін».

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У документи країни, серед іншого, нагадують, що наступного тижня коаліція запровадить заборону на широкий спектр послуг, включаючи судноплавне страхування та торгове фінансування, пов’язані з морськими перевезеннями сирої нафти російського походження. Винятки – випадки, коли покупці купуватимуть нафту за вартістю на рівні $60 або нижче за барель.

Нагадаємо, напередодні після тривалих обговорень країни Євросоюзу домовилися ввести ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Рішення має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться 3 грудня.