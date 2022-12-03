У Херсоні зняли заборону на перетин Дніпра, але є умови
Перетин Дніпра дозволили на три дні для евакуації
У Херсоні зняли заборону на перетин річки Дніпро у світлий час доби.
Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Ярослав Янушевич.
«3-5 грудня знімається заборона на перетин річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, щоб люди, які перебували на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона», – пояснив він.
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Також Янушевич додав, що евакуація з лівого берега Дніпра необхідна «через можливу активізацію бойових дій на цій території».
Людям, які переправлятимуться річкою, потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.
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- 03.12.2022 10:54
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