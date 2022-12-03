ДБР провело обшуки у КМДА: підозрюють у зловживанні владою

ДБР провело обшуки у КМДА: підозрюють у зловживанні владою

ДБР Вилучило в КМДА деякі документи

Державне бюро розслідувань провело обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації у межах досудового розслідування щодо нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ДБР зокрема вилучили документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

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Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства, товариство умов договору не виконує, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку.

“Роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації. Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень”, – зазначено в повідомленні.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років.

Кримінальне провадження відкрите за статтею зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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  • 03.12.2022 13:04
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