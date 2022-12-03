Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир

Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир
Захід має подумати, як задовольнити потреби Росії у гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

Як повідомило Reuters, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в ефірі у суботу, 3 грудня.

В інтерв’ю французькому телеканалу TF1, записаному під час державного візиту до США, Макрон сказав, що Європі необхідно підготувати свою майбутню безпекову архітектуру.

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«Це означає, що один з основних моментів, який ми маємо вирішити, як завжди казав президент Путін, – це страх перед тим, що НАТО підійде прямо до його дверей, і розгортання зброї, яка може загрожувати Росії», – сказав Макрон.

Він уточнив, що тема гарантій безпеки для Росії є частиною мирного врегулювання війни в Україні.

«Тому нам потрібно підготувати те, що ми готові зробити для захисту наших союзників і держав-членів і як дати гарантії Росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів», – сказав Макрон.

Нагадаємо, цього тижня Росія та Сполучені Штати заявили, що вони в принципі відкриті для переговорів, хоча президент США Джо Байден заявив, що розмовлятиме з Путіним лише в тому випадку, якщо він виявить зацікавленість у припиненні війни. Україна заявляє, що переговори можливі лише тому випадку, якщо Росія припинить наступ і виведе свої війська.

Багато хто в Україні та на Заході категорично проти будь-яких переговорів із Путіним, які дадуть йому хоч якісь поступки після майже 10 місяців війни, тим більше, що Україна за останні три місяці відкинула російські війська з великих територій.

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  • 03.12.2022 18:27
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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