Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир

Захід має подумати, як задовольнити потреби Росії у гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні.

Як повідомило Reuters, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в ефірі у суботу, 3 грудня.

В інтерв’ю французькому телеканалу TF1, записаному під час державного візиту до США, Макрон сказав, що Європі необхідно підготувати свою майбутню безпекову архітектуру.

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«Це означає, що один з основних моментів, який ми маємо вирішити, як завжди казав президент Путін, – це страх перед тим, що НАТО підійде прямо до його дверей, і розгортання зброї, яка може загрожувати Росії», – сказав Макрон.

Він уточнив, що тема гарантій безпеки для Росії є частиною мирного врегулювання війни в Україні.

«Тому нам потрібно підготувати те, що ми готові зробити для захисту наших союзників і держав-членів і як дати гарантії Росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів», – сказав Макрон.

Нагадаємо, цього тижня Росія та Сполучені Штати заявили, що вони в принципі відкриті для переговорів, хоча президент США Джо Байден заявив, що розмовлятиме з Путіним лише в тому випадку, якщо він виявить зацікавленість у припиненні війни. Україна заявляє, що переговори можливі лише тому випадку, якщо Росія припинить наступ і виведе свої війська.

Багато хто в Україні та на Заході категорично проти будь-яких переговорів із Путіним, які дадуть йому хоч якісь поступки після майже 10 місяців війни, тим більше, що Україна за останні три місяці відкинула російські війська з великих територій.