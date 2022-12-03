Російського олігарха Фрідмана затримали у Лондоні: з’явилися подробиці

Російського олігарха Фрідмана затримали у Лондоні: з’явилися подробиці

Фрідмана затримали в Лондоні і відпустили під заставу

Співзасновника «Альфа-груп» та холдингу LetterOne Михайла Фрідмана було затримано поліцією в Лондоні і згодом відпущено під заставу.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на джерело в оточенні російського олігарха.

Раніше прес-служба Альфа-банку повідомляла про непричетність Фрідмана до сьогоднішнього затримання «заможного російського бізнесмена» у британській столиці.

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«Фрідмана затримано поліцією. Але, за нашими відомостями, його поки що відпустили під заставу», — розповів співрозмовник агентства.

Якихось інших деталей про передбачуване затримання бізнесмена інформатор ТАСС не надав.

Російське видання Forbes також наводить цитату Фрідмана: «У мене все гаразд, я у вихідні зустрічаюся з друзями».

Це перша заява бізнесмена після появи повідомлень про його затримання.

Раніше сьогодні Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) повідомило про затримання в Лондоні трьох людей, причетних до відмивання грошей і змову з метою надання неправдивих свідчень. Серед них був неназваний 58-річний російський бізнесмен (Фрідману у квітні цього року також виповнилося 58 років, він мешкає в Лондоні).

Згодом у NCA заявили, що трьох затриманих було відпущено під заставу після допиту.

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  • 03.12.2022 19:28
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