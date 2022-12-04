Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям

Росіяни мародерять на окупованих територіях

Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами.

А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.