Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям

Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям

Росіяни мародерять на окупованих територіях

Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами.

А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

  • 11
  • 04.12.2022 07:16
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
07:16
Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям
Світ
19:28
Російського олігарха Фрідмана затримали у Лондоні: з'явилися подробиці
Світ
18:27
Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир
Україна
13:04
ДБР провело обшуки у КМДА: підозрюють у зловживанні владою
Україна
10:54
У Херсоні зняли заборону на перетин Дніпра, але є умови
Україна
10:14
Бої за Бахмут: навіщо росіяни чотири місяці ведуть безнадійний наступ
Світ
08:59
Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту
Світ
08:40
Не впливають на лінію фронту: російські воєнкори засумнівалися у доцільності ракетних обстрілів української інфраструктури
Україна
07:18
Окупанти завезли до Мелітополя вчителів з Дагестану
Україна
19:58
Рупор Порошенко Артур Герасимов может оказаться под следствием за связи с террористами, роскошную вилу и ботоферму
Світ
19:45
Сербія відмовилася постачати товари до Росії в обхід санкцій
Світ
18:22
Путіну впарюють черговий бліцкриг: російський військовий розкрив план нового наступу на Київ
Світ
17:59
Іран закрив небо для найбільшої чартерної авіакомпанії Росії
Світ
17:48
Чорноморський флот РФ втратив у війні з Україною понад 15% свого бойового складу
Світ
16:57
Путін поскаржився Шольцу на зламаний Україною Кримський міст

Головне

Світ
08:59
Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту
Світ
19:45
Сербія відмовилася постачати товари до Росії в обхід санкцій
Світ
18:22
Путіну впарюють черговий бліцкриг: російський військовий розкрив план нового наступу на Київ
Світ
16:57
Путін поскаржився Шольцу на зламаний Україною Кримський міст
Україна
14:18
Українські посольства в різних країнах отримали закривавлені пакунки з очами тварин
Світ
11:56
Кремль відкинув умову Байдена для переговорів щодо України, але хоче діалогу
Світ
11:22
У турецькому порту пролунав потужний вибух
Україна
07:16
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Україна
18:41
ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога
Україна
18:23
Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям
Україна
04.12.2022 07:16
ТОР
Російського олігарха Фрідмана затримали у Лондоні: з’явилися подробиці
Світ
03.12.2022 19:28
ТОР
Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир
Світ
03.12.2022 18:27

Популярне

ТОР
Рупор Порошенко Артур Герасимов может оказаться под следствием за связи с террористами, роскошную вилу и ботоферму
02.12.2022 19:58
ТОР
З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами
02.12.2022 07:40
ТОР
Іран закрив небо для найбільшої чартерної авіакомпанії Росії
02.12.2022 17:59

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com