Навіщо Шойгу прилітав до Білорусі: в ISW назвали причину

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ймовірно, зустрічався зі своїм колегою Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, щоб чинити тиск для подальшої підтримки агресії Росії в Україні.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що зустріч міністрів оборони Росії та Білорусі у Мінську може сприяти подальшому зміцненню двосторонніх зв’язків у галузі безпеки між Росією та Білоруссю.

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В ISW нагадали, що Шойгу зустрівся з Хренін і підписав поправки до Угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Крім того, Шойгу також провів зустріч із Лукашенком, під час якої самопроголошений заявив, що білоруські та російські війська продовжують спільні навчання на території Білорусі, щоб «Союзна держава могла відбити будь-яку агресію».

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні чинники, які стримують готовність Лукашенка зробити це.