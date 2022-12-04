ЗСУ перейшли на лівий берег Дніпра біля Херсона

Українські військові перетнули Дніпро під носом у ворога

Українські війська досягли східного (лівого) берега Дніпра навпроти Херсона.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

3 грудня добровільний спеціальний підрозділ повітряної розвідки «Карлсон» опублікував кадри, на яких українські військовослужбовці перетинають Дніпро на човнах, сягають дерев’яної пристані для яхт на східному березі та піднімають український прапор на вежі біля берега.

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Спецпідрозділ «Карлсон» зазначив, що це перший випадок появи українського прапора над східним берегом Дніпра та підкреслив, що ця операція забезпечить плацдарм для подальших українських операцій.

Якщо інформація підтвердиться, це обмежене українське вторгнення на східний берег може відкрити можливості для українських сил розпочати дію на східному березі.

Як раніше повідомляв ISW, російські укріплення на лівому березі, що спостерігаються, вказують на те, що окупанти очікують українських наступальних дій на східному березі і будують оборонні лінії на південь від річки Дніпро.

Аналітики ISW вважають, що створення позицій уздовж східного берега річки, ймовірно, створить умови для майбутніх українських наступальних операцій в окупованій Херсонській області, якщо ЗСУ вирішать продовжити цю лінію наступу на півдні.

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