США намагаються зірвати постачання іранської зброї до Росії

У політиці з Іраном США зосередяться на протидії постачанню зброї до Росії і на підтримці протестувальників у країні, а не на переговори щодо відновлення ядерної угоди, які зайшли в глухий кут,.

Про це написало Blomberg.

«Іран не зацікавлений у угоді і ми зосереджені на інших речах. Прямо зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати і зірвати постачання зброї до Росії і намагаючись підтримати основні сподівання іранського народу», — заявив у суботу в інтерв’ю спецпосланець США по Ірану Роберт Маллі.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, переговори щодо ядерної угоди позбавлені сенсу, оскільки Іран висуває неприйнятні вимоги.

Маллі також зазначив, що хоча контакти між офіційними особами Євросоюзу та Ірану продовжуються, а переговори формально не призупинені, з кінця серпня реального прогресу не було.

За його словами, тепер США прагнуть «зірвати, затримати, стримати та обкласти санкціями» постачання зброї до Росії з Ірану. Маллі наголосив, що надання ракет чи допомога у будівництві військових виробничих об’єктів у Росії «перетнули б нові лінії».