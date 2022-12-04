Проросійський депутат ОПЗЖ Геннадій Гуфман з Братислави продовжує впливати на Дніпропетровську облраду

Проросійський депутат ОПЗЖ Геннадій Гуфман з Братислави продовжує впливати на Дніпропетровську облраду
14 листопада перший заступник голови Дніпропетровської облради Геннадій Гуфман подав у відставку. При цьому, від депутатського мандату він не відмовився.

14 листопада перший заступник голови Дніпропетровської облради Геннадій Гуфман подав у відставку. При цьому, від депутатського мандату він не відмовився.

За інформацією наших джерел, зараз він знаходиться у Братиславі. ГО «Громадський контроль» раніше повідомила, що Геннадій Гуфман 2 липня 2022 пішки перетнув кордон України та переїхав до іншої держави. Також поза межами України знаходиться його рідня, зокрема два сини 20 та 24 років. Один з синів на початку квітня виїхав з України за паспортом громадянина Ізраїлю. Після початку війни він кілька місяців лишався у Дніпрі, але потім «не витримала душа поета» знаходитись серед людей, що не готові зустрічати Путіна хлібом-сіллю і він втік до Ізраїлю до шефа Рабіновича і тепер курсує між Братиславою та Тель-Авівом.

За перше півріччя цього року Гуфман брав 53 дні відпустки, а в другому півріччі більше чотирьох місяців взагалі не ходив на роботу. Загалом він не з’являється на роботі близько 200 днів.

На посаді першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради дотримувався проросійської позиції. Так, у 2021 році під час прес-конференції заявив, що в Україні немає війни, а українську владу називав маріонетковою та «партією війни», а окуповані тариторії України – «непризнаними республіками».

У листопаді 2020 року у Facebook написав про те, що “українська влада, не сперечаючись і в глибокому прогині, виконує всі поспіль вимоги посольства США, інших посольств G7, емісарів МВФ та бюрократії ЄС”.

Того ж 2020 року Гуфман спільно з Іллею Кивою презентували так званий «силовий блок» ОПЗЖ, де публічно заявили про необхідність силового спротиву «радикалам та націоналістам».

«За гроші відбирають спортсменів, щоб здійснювати напади на ветеранів війни та патріотів України. Ми пам’ятаємо 2013 – 2014 роки та не дозволимо, щоб ті події у Дніпрі повторилися», – заявили тоді активісти «Національного Корпуса».

Якщо подивитися на декларації Гуфмана 2018-2019 років до депутатства та обрання на посаду першого заступника облради,то видно, що він як підприємець отримував 400 000 грн на місяць, а коли став службовцем облради почав отримувати в 10 разів менше – 40 000 грн. У 2017 році він придбав дім на вул.Українській на 742 кв.м за 787 тис. грн – це в 30-50 разів менше порівняно із ринковими цінами у центрі міста. Таким же чином він купив Volkswagen Passat за 49 тис. грн, хоча ринкова ціна в 5 разів вища, ще в нього були автівки Lexus LX 570, Lexus GX 470, та TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 (Гуфман, Дружина Гуфмана). Також він має багато коштовних годинників Breguet, ULYSSE NARDIN, ROLEX DAYTONA, Zenith, Patek Philippe (ціна близько $150 тис), Audemars Piguet.

Нагадаємо, Геннадій Гуфман був депутатом від Партії регіонів, у 2017 році у Дніпровську місцеву (міську) організацію прокремлівської політичної партії «За життя». В 2019 році він балотувався в депутати Верховної Ради від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ).

Источник: Антикор

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  • 04.12.2022 10:44

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