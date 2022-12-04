Росія витрачає снаряди швидше, ніж здатна виробляти, – розвідка США

Авріл Хейнс розповіла про неспроможність російського ОПК поновлювати запаси снарядів для війська

Російські війська в Україні витрачають боєприпаси швидше, ніж оборонна промисловість країни здатна їх замінити.

Як повідомило NBCnews, про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс.

За її словами, Росія витрачає боєприпаси «досить швидко», що спонукає Москву шукати допомоги в інших країнах, включаючи Північну Корею.

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“Я не думаю, що можу назвати точні цифри на цьому форумі. Але досить швидко. Я маю на увазі, що це дійсно надзвичайно. І ми вважаємо, що вони не здатні самостійно виробляти те, що вони витрачають на даному етапі”, – сказала Хейнс.

Повторюючи попередні заяви офіційних осіб адміністрації Байдена, вона додала, що Росія витрачає високоточні боєприпаси навіть швидше, ніж звичайні.

Минулого місяця Пентагон заявив, що Росія випускає приголомшливі 20 000 артилерійських снарядів на день, незважаючи на те, що вона зазнала серії невдач на полі бою.

Адміністрація Байдена раніше заявила, що Росія звернулася до Північної Кореї, щоб забезпечити додаткові поставки артилерійських боєприпасів. Хейнс сказав, що обсяг допомоги Північної Кореї виглядає обмеженим, але розвідувальне співтовариство продовжить уважно стежити за цим.

«Ми зазначили, що спостерігали певні рухи, але на даному етапі вони були незначні», — сказала директорка Нацрозвідки.