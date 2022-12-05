Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого працівника

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, поціливши у промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, загинув працівник. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

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Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, Резніченко додав, що російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії Нікопольський район. Під вогонь потрапила Марганецька громада.