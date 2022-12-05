Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого працівника

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу, поціливши у промислове підприємство.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, загинув працівник. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, Резніченко додав, що російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії Нікопольський район. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

  • 7
  • 05.12.2022 07:22
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
07:22
Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
Україна
06:52
Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: влучили в об'єкти інфраструктури
Світ
10:49
Росія витрачає снаряди швидше, ніж здатна виробляти, - розвідка США
Україна
10:44
Проросійський депутат ОПЗЖ Геннадій Гуфман з Братислави продовжує впливати на Дніпропетровську облраду
Світ
09:19
США намагаються зірвати постачання іранської зброї до Росії
Україна
08:35
ЗСУ перейшли на лівий берег Дніпра біля Херсона
Світ
07:39
Навіщо Шойгу прилітав до Білорусі: в ISW назвали причину
Україна
07:16
Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям
Світ
19:28
Російського олігарха Фрідмана затримали у Лондоні: з'явилися подробиці
Світ
18:27
Макрон заговорив про гарантії безпеки для Росії, якщо Путін погодиться на мир
Україна
13:04
ДБР провело обшуки у КМДА: підозрюють у зловживанні владою
Україна
10:54
У Херсоні зняли заборону на перетин Дніпра, але є умови
Україна
10:14
Бої за Бахмут: навіщо росіяни чотири місяці ведуть безнадійний наступ
Світ
08:59
Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту
Світ
08:40
Не впливають на лінію фронту: російські воєнкори засумнівалися у доцільності ракетних обстрілів української інфраструктури

Головне

Україна
07:22
Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
Україна
06:52
Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: влучили в об’єкти інфраструктури
Світ
09:19
США намагаються зірвати постачання іранської зброї до Росії
Світ
08:59
Країни G7 слідом за ЄС запровадили стелю цін на російську нафту
Світ
19:45
Сербія відмовилася постачати товари до Росії в обхід санкцій
Світ
18:22
Путіну впарюють черговий бліцкриг: російський військовий розкрив план нового наступу на Київ
Світ
16:57
Путін поскаржився Шольцу на зламаний Україною Кримський міст
Україна
14:18
Українські посольства в різних країнах отримали закривавлені пакунки з очами тварин
Світ
11:56
Кремль відкинув умову Байдена для переговорів щодо України, але хоче діалогу
Світ
11:22
У турецькому порту пролунав потужний вибух
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий і поранені
Україна
05.12.2022 07:22
ТОР
Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: влучили в об’єкти інфраструктури
Україна
05.12.2022 06:52
ТОР
Росія витрачає снаряди швидше, ніж здатна виробляти, – розвідка США
Світ
04.12.2022 10:49

Популярне

ТОР
ЗСУ перейшли на лівий берег Дніпра біля Херсона
04.12.2022 08:35
ТОР
Навіщо Шойгу прилітав до Білорусі: в ISW назвали причину
04.12.2022 07:39
ТОР
Окупанти вивозять магазини з Нової Каховки та грабують людей під Запоріжжям
04.12.2022 07:16

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com