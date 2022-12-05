У Путіна хвороба Паркінсона, рак і шизоафективний розлад

Путін хворий на декілька критичних невиліковних хвороб

Президент Росії Володимир Путін страждає на низку критичних захворювань, зокрема на хворобу Паркінсона на рак і шизоафективний розлад.

Про це повідомило Express з посиланням на російського політолога та аналітика Валерія Солов’я.

За його словами, здоров’я Путіна «різко погіршується».

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“Я можу підтвердити, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона на ранній стадії, але вона вже прогресує. Цей факт всіляко заперечуватиметься і ховатиметься. Путіна регулярно напихають усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболюючими ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який у нього нещодавно діагностували”, – повідомив російський інсайдер.

Він також зазначив, що побічні явища інтенсивного лікування у Путіна проявляються зокрема в одутлості обличчя та провалах у пам’яті.

«У його близькому оточенні ходять чутки, що крім раку підшлункової залози, який поступово поширюється, у Путіна також рак простати», – уточнив політолог.