Безпілотник атакував російський аеродром Енгельс-2: пошкоджено бомбардувальники, поранено людей

Невідомий безпілотник атакував російський військовий аеродром Енгельс-2 у Саратовській області.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

За попередніми даними, вранці 5 грудня невідомий літальний апарат «упав» на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому.

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У результаті виявилися пошкоджені два літаки. Деякі російські Telegram-канали уточнили, що постраждали бомбардувальники Ту-95. Також поранення отримали два військові – їх було доставлено до лікарні.

У мережі стало з’являтися відео з камер спостереження, встановлених неподалік передбачуваного місця вибуху. Судячи з кадрів, його сила була значною.

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Саме з аеродрому Енгельс-2 запускали ракети під час масованих обстрілів України.