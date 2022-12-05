Росіяни бояться прориву ЗСУ до кримських перешийків з боку Херсона та Мелітополя

Росіяни бояться прориву ЗСУ до кримських перешийків з боку Херсона та Мелітополя

Росіяни активно посилюють війська на Мелітопольському напрямку

Командування військ противника намагається найбільш надійно за будь-яких умов прикрити підступи до кримських перешийків як з півночі – з боку Мелітополя, так і із заходу – з боку Херсона.

Таку думку висловив військовий оглядач групи “Інформаційний опір Костянтин Машовець”.

На його думку, це підтверджується тим, що саме в цій операційній зоні досі перебуває основна частина військ противника, яка раніше була відведена ним із Херсонсько – Бериславського плацдарму, або знаходилася безпосередньо у його оперативно-тактичних тилах.

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Військовий експерт зазначив, що загальний масштаб угруповання військ противника на Мелітопольському напрямку приблизно досяг позначки 10-12 БТГр, збудованих у двоешелонному бойовому порядку.

Машовець підкреслив, що це без урахування оперативно-тактичних резервів противника, які також розташовані в цій смузі. Вони становлять до 6 батальйонів.

Також наголошено, що протягом 2-3 грудня командування військ противника на Мелітопольському напрямку продовжило нарощування своїх зусиль на рубежі Василівка – Токмак.

Зокрема, в цей район через Мелітополь, а також села Мирне та Терпіння було переміщено «зведену» БТГр ВДВ РФ. Загалом противник перемістив сюди близько 45 одиниць військової техніки.

“Крім того, на північ і на схід від Токмака командування противника продовжує активне обладнання, принаймні двох батальйонних районів оборони з метою прикрити дорогу Токмак – Василівка, а також напрямку з Токмака на Бердянськ”, – зазначив Машовець.

  • 28
  • 05.12.2022 10:29
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