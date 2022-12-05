«Кривбасс» прервал успешную серию «Черноморца»

В пятницу в Одессе прошел перенесенный матч 7-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором местный «Черноморец» принимал «Кривбасс» из Кривого Рога. Гости добыли минимальную победу благодаря голу Стецкова (1:0).

Подопечные Юрия Вернидуба своей победой прервали серию «Черноморца»: одесский коллектив не проигрывал в чемпионате три тура кряду. До начала зимней паузы «морякам» предстоит провести еще одну встречу, с львовским «Рухом». Используйте промокод на battery, чтобы сделать прогноз на то, с каким настроением коллектив Григорчука уйдет на каникулы.

Гости были острее и быстрее в первом тайме, что привело к голу в конце игрового отрезка. На 45-й минуте после подачи с углового Никита Татарков сбросил мяч Тимуру Стецкову, и защитник криворожан расстрелял ворота «Черноморца» с близкого расстояния.

Во втором тайме хозяева перехватили инициативу, а «Кривбасс» стал действовать в основном на контратаках. В ходе одного из контрвыпадов Назар Волошин мог убежать один на один с вратарем, но его остановил Манджрекар Джеймс ценой красной карточки.

Для команды Вернидуба это вторая победа на неделе, ведь ранее красно-белые одолели дома «Днепр-1», лидера чемпионата. После 15 матчей «Кривбасс» с 18 очками располагается на восьмой строчке турнирной таблицы УПЛ. «Черноморец» с 10 баллами занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.