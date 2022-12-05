Росія завдає масованого удару по Україні: у небі десятки ракет

Росія вдень 5 грудня завдала масованого ракетного удару по території України.

За інформацією різних джерел, Росія підняла в небо понад десяток стратегічних бомбардувальників, які випустили десятки ракет по об’єктах в Україні.

Зокрема, голова Вінницької ОВ Сергій Борзов повідомив про те, що в небі над Україною багато ракет і закликав громадян перебувати в укриттях.

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Також з’явилися повідомлення про успішне відпрацювання української ППО у низці областей – Полтавській, Запорізькій, Харківській, Донецькій.

З окупованої частини Запорізької області, ймовірно, працюють ворожі С-300.

14:10 – Повідомляють про збиття ракет над Київщині, Вінниччині та Черкащині.

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