У Джанкої пролунали вибухи на військовому аеродромі
На аеродромі Джанкоя прогриміли вибухи
У Джанкої, що в окупованому Криму, пролунали вибухи на військовому аеродромі.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах.
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Кажуть, що прогриміло два сильні вибухи. Їх чули із різних районів міста.
У деяких затряслися шибки у вікнах.
Аеродром у Джанкої є одним із п’яти кримських аеродромів, які російські війська використовують для завдання ударів по Україні.
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- 05.12.2022 15:28
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