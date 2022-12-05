У Джанкої пролунали вибухи на військовому аеродромі

У Джанкої пролунали вибухи на військовому аеродромі

На аеродромі Джанкоя прогриміли вибухи

У Джанкої, що в окупованому Криму, пролунали вибухи на військовому аеродромі.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах.

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Кажуть, що прогриміло два сильні вибухи. Їх чули із різних районів міста.

У деяких затряслися шибки у вікнах.

Аеродром у Джанкої є одним із п’яти кримських аеродромів, які російські війська використовують для завдання ударів по Україні.

Місцеві жителі в чатах обговорюють вибухи

Місцеві жителі в чатах обговорюють вибухи

  • 386
  • 05.12.2022 15:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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