Під Запоріжжям з’явилися підрозділи із білоруськими прапорами, – ЗМІ

У Запорізькій області зафіксовано техніку з білоруськими прапорами

У Запорізькій області зафіксовано прибуття підрозділів білоруських військ.

Про це повідомив Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

“Підрозділи білоруських військ зайшли для базування у село Вовчанське в Якимівському районі 30 листопада. Понад 500 людей живої сили, колони техніки з білоруськими національними прапорами. Місцеві жителі підтверджують білоруську говірку у військових”, – сказано у повідомленні.

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Білоруські військовослужбовці буцімто розселяються на території цього населеного пункту.

При цьому частина колони залишилася для дислокації в селі Вовчанське, інша частина продовжила рух у напрямку села Давидівка.

“Техніка окупантів у колоні була відзначена знаками “V”, “Z”, “O”, – поінформували у розвідці.