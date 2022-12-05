Українські сили ППО збили більшість випущених сьогодні російських ракет

Українські сили ППО збили більшість випущених сьогодні російських ракет

Уламки однієї із збитих ворожих ракет на Київщині

За повідомленням обласних військових адміністрацій, українські сили ППО під час масованої російської атаки збили значну частину ворожих ракет.

Як повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін над областю українські ППО збили до 10 російських ракет. За його словами, прильотів не було.

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Київська міська адміністрація заявила, що у районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. За попередніми даними, дев’ять із них було знищено.

На Дніпропетровщині українські військові збили 15 російських ракет, стверджує голова регіональної адміністрації Валентин Резніченко.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні також наголосив, що сили ППО збили більшість російських ракет, випущених по Україні.

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  • 05.12.2022 17:09
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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