Росіяни випустили по Україні понад 70 ракет: названо кількість збитих системою ППО

5-го грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, випустивши більше 70 ракет. Понад 60 було збито силами ППО.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Там зазначили, що, за попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

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Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони.