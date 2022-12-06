У Курську пролунав вибух на аеродромі: потім спалахнула пожежа

Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому нібито спалахнув нафтонакопичувач.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

З його слів, постраждалих немає.

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“Пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці”, – зазначив губернатор.

Місцеві жителі в чатах пишуть, що вибух був дуже сильний, а пожежа, яка спалахнула після нього, – масштабна.

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У Курській області розташований аэропорт Курськ — Східний ім. М. І. Гуревича. На ньому базується винищувальна і бомбардувальна авіація РФ. З 24 лютого аеропорт не обслуговує цивільну авіацію.