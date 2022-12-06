Саакашвілі отруїли важкими металами, а неправильне лікування призвело до дисфункції мозку, – експертиза

В організмі Саакашвілі виявлено важкі метали, зокрема ртуть і миш'як

В організмі експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі виявлени важкі метали, зокрема ртуть і миш'як, що може свідчить про його отруєння.

Про це повідомила Українська правда за посиланням на медичний висновок американського лікаря Девіда Сміта, який є фахівцем з клінічної токсикології та медицини залежності («ADM»).

Сміт був залучений для надання експертного висновку щодо стану здоров’я Саакашвілі.

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У його висновку зокрема зазначено, що «тестування показало наявність важких металів та інших речовин, зокрема ртуті та миш’яку, у зразках волосся та нігтів, отриманих та досліджених лабораторією NMS Labs».

За словами медика, більшість з цих речовин не може бути присутньою в організмі Саакашвілі в результаті медичного лікування. Він також додав, що проведений токсикологічний аналіз показав, що це є «результатом отруєння важкими металами».

Крім того, Сміт зазначив, що призначені Саакашвілі ліки для одночасного прийому несуть загрозу побічних ефектів і залежності.

Згідно з висновком, неналежне лікування Саакашвілі призвело до «дисфункції мозку» експрезидента.