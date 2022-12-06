Латвія позбавила ліцензії телеканал «Дождь» за одкровення про допомогу окупантам

Латвія позбавила ліцензії телеканал «Дождь» за одкровення про допомогу окупантам

Олексій Коростелев сказав у прямому ефірі, що телеканал «зміг допомогти» російським військовим

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Дождь».

Про це повідомив голова ради Івар Аболіньш.

За його словами, рішення було ухвалене вранці 6 грудня «через загрозу національній безпеці та громадському порядку».

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«Дождь» має припинити мовлення у Латвії 8 грудня.

«Оцінюючи сукупність порушень, NEPLP переконалося, що керівництво «Дождь» не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії», – заявив голова ради агентству Leta.

Рада також вимагатиме заблокувати трансляції «Дождь» на YouTube у Латвії.

Саме у Youtube далі планує працювати телеканал.

Про це повідомила співробітниця канала Анна Монгайт.

“Ми продовжуємо працювати, залишаємось у ютубі, але втрачаємо частину кабельних мереж. Ми вміємо проходити складнощі епічного масштабу та не вважаємо нашу місію виконаною”, – написала вона. Винними у тому, що сталося, вона назвала хейтерів, які нібито звинувачували “Дождь” у “злочині, якого ми не робили”.

  • 71
  • 06.12.2022 10:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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