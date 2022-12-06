Названо терміни відновлення української енергосистеми

Наразі в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, на її відновлення потрібно ще кілька діб.

Про це повідомили в Укренерго. Там додали, що у деяких областях застосовуються аварійні відключення, а найскладніша ситуація в Одеській, Київській областях та на сході.

«Енергосистема України поступово відновлюється після вже 8 ракетної атаки. Ми щиро вдячні нашим захисникам – саме завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, які знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досяг поставлених цілей – нанести енергосистемі такий же обсяг пошкоджень, який був під час атаки 23 листопада, та занурити Україну у темряву і холод», – сказано в повідомленні.

Там наголосили, що за кілька діб вдастся відновити обсяги виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб.

“Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень”, – зазначили в Укренерго.