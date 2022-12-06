Для захисту дому та сім’ї: у Бєлгородській області РФ створюють батальйони самооборони

Для захисту дому та сім’ї: у Бєлгородській області РФ створюють батальйони самооборони
У Бєлгородській області Росії створюються загони територіальної самооборони для “захисту свого рідного дому і своєї сім'ї”.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«Формуємо кілька батальйонів тих, хто за станом здоров’я або в рамках віку не може бути покликаний до збройних силх, але має бойовий досвід і велике бажання, у разі потреби стати на захист свого рідного дому та своєї родини», – написав він.

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З учасниками загонів територіальної оборони, за словами губернатора, займаються «досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід».

Під їхнім керівництвом, повідомив Гладков, проводяться «тренування та бойове злагодження загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області».

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  • 06.12.2022 15:46
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