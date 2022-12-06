Люцифери з іблісами та хрюкаючі підсвинки: Медведєв розповів про свої пости в Telegram

Медведєв каже, що сам вигадує маячню для постів в Telegram

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджує, що сам вигадує і пише в Telegram про «хрюкаючих підсвинків», «безсловесних манкуртів» та інших люциферів з іблісами.

Про це повідомила пропагандистська агенція ТАСС.

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Про свою Telegram-творчість Медведєв розповів на зустрічі з активістами «Молодої гвардії «Єдиної Росії» та «Волонтерської роти «Бойового братства».

«Ви маєте сумніви, що це я роблю? Так, там бувають якісь речі досить різкі. Як ви чудово розумієте, за мене таку штуковину ніхто не напише, він просто побоїться, скаже: «Ти що, збрендив, чи що?» Тільки я можу таке зробити», – заявив він.

При цьому він зазначив, що має помічників, які також працюють над веденням його Telegram-каналу.