В Україні не видаватимуть повістки на блокпостах

В Україні не видаватимуть повістки на блокпостах
В Україні не видаватимуть повістки військовозобов'язаним на блокпостах, як це відбувалося раніше.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Це пов’язано з тим, що до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) приходить багато добровольців, які бажають вирушити на фронт.

За словами Монастирського, зараз ситуація з особовим складом ЗСУ виглядає таким чином, що військкомати можуть обирати найкращих з найкращих серед тих, хто хоче воювати.

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  • 06.12.2022 20:08
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