США мають намір домогтися виключення Росії з G20

США мають намір домогтися виключення Росії з G20

США почнуть домагатися виключення Росії із деяких міжнародних організацій

США почнуть домагатися виключення Росії із деяких міжнародних організацій, включаючи G20.

Ці заходи включено до проекту оборонного бюджету США, опублікованого на сайті американського військового відомства.

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Документ уже погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу.

Проект передбачає виключення урядових російських службовців з G20, Базельського комітету з банківського нагляду, Ради з фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових наглядів, а також вимагає прийняття кроків, необхідних для просування цієї політики, випливає з тексту документа.

  • 20
  • 07.12.2022 08:23
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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