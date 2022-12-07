США мають намір домогтися виключення Росії з G20

США почнуть домагатися виключення Росії із деяких міжнародних організацій

США почнуть домагатися виключення Росії із деяких міжнародних організацій, включаючи G20.

Ці заходи включено до проекту оборонного бюджету США, опублікованого на сайті американського військового відомства.

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Документ уже погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу.

Проект передбачає виключення урядових російських службовців з G20, Базельського комітету з банківського нагляду, Ради з фінансової стабільності, Міжнародної асоціації страхових наглядів, а також вимагає прийняття кроків, необхідних для просування цієї політики, випливає з тексту документа.