Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, – The Washington Post

Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми у Рязанській, Саратовській та Курській областях організувала Україна.

Про це повідомило The Washington Post із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Видання зазначило, що атаки виявили основні вразливості у протиповітряній обороні Росії та надіслали сигнал Москві, що її стратегічні активи далеко від зони активних бойових дій не закриті для осмілілих українських військових.

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Два аеродроми, уражені безпілотниками у понеділок – база Енгельс-2 у Саратовській області та база Дягілєво в Рязані, за кілька годин їзди від Москви – є базами для реактивних бомбардувальників, які можуть нести як звичайні ракети, що використовуються для поразки української інфраструктури, так і ядерну зброю. Тому є важливим компонентом стратегічного ядерного стримування Росії.

“Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за атаки і навмисно не прояснює своєї ролі у кількох вибухах на стратегічно важливих російських військових об’єктах в останні місяці. Але високопосадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав The Washington Post у вівторок, що всі три атаки були здійснені українськими безпілотниками”, – сказано в публікації.

Удари по російських аеродромах привернули увагу до власної програми безпілотників України та недавніх зусиль щодо розробки власних бойових БПЛА великої дальності.

Український державний виробник зброї «Укроборонпром» повідомив минулого місяця, що він випробує нового ударного безпілотника з дальністю до 1000 км та масою вантажу 75 кг.

Немає жодних доказів того, що в атаках використовувався новий безпілотник, але, за словами військового аналітика дослідницької групи CNA Семюеля Бендетта, українці застосували щось більш просунуте, ніж безпілотник радянської доби, як кажуть у міноборони РФ.