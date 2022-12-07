Російські протитанкові «зуби дракона» вже почали розсипатися

"Зуби дракона" почали розсипатися

Протитанкові бетонні споруди, що називаються “зубами дракона” і які Росія вибудовує в рамках оборонної лінії, почали руйнуватися.

На це звернула увагу аналітична моніторингова група Oryx.

«Зуби дракона», встановлені як частина оборонної лінії Росії, розвалюються ще до того, як у полі зору з’явився український танк”, – йдеться у повідомленні.

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Для порівняння Oryx показав фото «зубів дракона», які пережили Другу світову війну. Візуально вони виглядають навіть краще, ніж встановлені кілька місяців тому російські споруди.

Нагадаємо, 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої «лінії Вагнера» в окупованій Луганській області.

Крім того, Росія розпочала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Два заводи виробляють для цього бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як “зуби дракона”.

Також на території Білгородської області почалося будівництво масштабної лінії оборони, яким займаються інженерні загони «ЧВК Вагнера».