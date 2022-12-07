Під Ростовом зек із ПВК Вагнера розстріляв із кулемета поліцейський патруль: його затримали

Під Ростовом зек із ПВК Вагнера розстріляв із кулемета поліцейський патруль: його затримали

Вагнерівця-дезертира знайшли у покинутому свинарнику

У Новошахтинську Ростовської області завербований ПВК “Вагнер” ув'язнений відкрив вогонь із кулемета по поліцейських та поранив одного.

Як повідомило регіональне видання 161.ru, близько полудня 6 грудня патруль ППС, що шукав зниклу жінку, побачив у лісосмузі чоловіка у камуфляжі.

Коли патрульні спробували зупинити чоловіка, той відкрив вогонь із кулемета. Один співробітник поліції отримав тяжке поранення.

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Через інцидент у Новошахтинську закрили дитячі садки та виїзд із міста.

У середу, 7 грудня, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що зловмисника затримали.

«Злочинця затримано. Його виявили в порожній будівлі під Новошахтинськом», – написав він у Telegram.

Дезертиром, який відкрив вогонь поліцейським, виявився боєць ПВК «Вагнер» Павло Ніколін.

Його шукали близько доби та знайшли у занедбаній свинофермі. За повідомленнями ЗМІ, Ніколін відбував термін за крадіжку та розбій в уфімській ІЧ-4. Звідти його завербували до ПВК «Вагнер».

24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

  • 103
  • 07.12.2022 11:16
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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