Під Ростовом зек із ПВК Вагнера розстріляв із кулемета поліцейський патруль: його затримали
Вагнерівця-дезертира знайшли у покинутому свинарнику
У Новошахтинську Ростовської області завербований ПВК “Вагнер” ув'язнений відкрив вогонь із кулемета по поліцейських та поранив одного.
Як повідомило регіональне видання 161.ru, близько полудня 6 грудня патруль ППС, що шукав зниклу жінку, побачив у лісосмузі чоловіка у камуфляжі.
Коли патрульні спробували зупинити чоловіка, той відкрив вогонь із кулемета. Один співробітник поліції отримав тяжке поранення.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Через інцидент у Новошахтинську закрили дитячі садки та виїзд із міста.
У середу, 7 грудня, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що зловмисника затримали.
«Злочинця затримано. Його виявили в порожній будівлі під Новошахтинськом», – написав він у Telegram.
Дезертиром, який відкрив вогонь поліцейським, виявився боєць ПВК «Вагнер» Павло Ніколін.
Його шукали близько доби та знайшли у занедбаній свинофермі. За повідомленнями ЗМІ, Ніколін відбував термін за крадіжку та розбій в уфімській ІЧ-4. Звідти його завербували до ПВК «Вагнер».
24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.
- 103
- 07.12.2022 11:16
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: