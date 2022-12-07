У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв’язок змовників з Росією

У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв’язок змовників з Росією

Правоохоронці затримали 25 членів угруповання

Поліція ФРН затримала учасників угруповання, яке складається з правих екстремістів, рейхсбюргерів, прихильників теорій змови та колишніх військових, які планували державний переворот у Німеччині.

Як пише газета Die Zeit, вранці 7 грудня близько трьох тисяч поліцейських прийшли з обшуками на більш ніж 130 адрес по всій країні. Із 52 підозрюваних 25 людей затримали.

Поліція вийшла на змовників після того, як у квітні затримала колишнього німецького військового, у якого знайшли зброю. Правоохоронці почали збирати інформацію про його оточення і виявили, що учасники змови вербують у свої лави колишніх військових і поліцейських.

До кола підозрюваних входить 71-річний принц Генріх XIII, нащадок знатного німецького дворянського роду Ройссов, який правив у Тюрінгії. Він очолює компанію у Франкфурті-на-Майні, яка займається нерухомістю.

Протягом десятиліть принц говорив, що має право на великі землі та маєтки у Тюрінгії. Представники його сім’ї кажуть, що він є прихильником теорії змови.

Як вважають учасники розслідування, принц Генріх XIII, а також колишній командир спецпідрозділу бундесверу Рюдігер фон П. (його прізвище невідоме) стояли на чолі угруповання. Також до групи входила суддя, колишня депутатка бундестагу від ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (AfD) Біргіт Мальсак-Вінкеманн — за словами її друзів, прихильник теорії змови, зокрема конспірологічного руху QAnon.

Після перевороту, як передбачали змовники, Генріх XIII мав стати новим главою держави, а Мальсак Вінкеманн — міністром юстиції.

Служби безпеки Німеччини також перевіряють можливі зв’язки представників угруповання з Росією. У справі затримано громадянина Росії Віталія Б., який у червні відвідував консульство Росії у Лейпцигу.

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  • 07.12.2022 11:45
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