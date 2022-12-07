Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого
Президент РФ Володимир Путін заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні може стати тривалим процесом, який вже має успіх - захоплені території.
Як повідомило Інтерфакс, відповідні заяви Путін озвучив у ході зустрічі з членами ради з прав людини при президенті РФ.
«Щодо тривалого процесу результатів СВО, то, звичайно, це тривалий процес може бути. Але потім ви згадали про те, що з’явилися нові території», – сказав російський диктатор.
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Він додав, що це значний результат для Росії.
«Чого вже там гріха таїти. І Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозні речі. Петро Перший ще виборював те, щоб вийти до Азовського моря», – додав Путін.
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- 07.12.2022 17:29
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