Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого

Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого
Президент РФ Володимир Путін заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні може стати тривалим процесом, який вже має успіх - захоплені території.

Як повідомило Інтерфакс, відповідні заяви Путін озвучив у ході зустрічі з членами ради з прав людини при президенті РФ.

«Щодо тривалого процесу результатів СВО, то, звичайно, це тривалий процес може бути. Але потім ви згадали про те, що з’явилися нові території», – сказав російський диктатор.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він додав, що це значний результат для Росії.

«Чого вже там гріха таїти. І Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації. Це серйозні речі. Петро Перший ще виборював те, щоб вийти до Азовського моря», – додав Путін.

  • 11
  • 07.12.2022 17:29
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:41
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
17:29
Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого
Україна
14:42
ОПЗЖ у Дніпрі будує льодову арену за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни
Світ
11:45
У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв'язок змовників з Росією
Світ
11:16
Під Ростовом зек із ПВК Вагнера розстріляв із кулемета поліцейський патруль: його затримали
Світ
10:52
Російські протитанкові "зуби дракона" вже почали розсипатися
Світ
09:19
Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, - The Washington Post
Світ
08:23
США мають намір домогтися виключення Росії з G20
Світ
07:59
Кремль підготував три сценарії у відповідь на стелю цін на нафту
Україна
07:35
Росіяни вночі атакували Запорізьку область ракетами та дронами
Україна
07:14
Мопеди знов у небі: за добу ЗСУ збили 14 дронів Shahed-136
Україна
20:08
В Україні не видаватимуть повістки на блокпостах
Світ
19:55
Нафта сильно дешевшає: ембарго та стеля цін спрацювали, незважаючи на прогнози Кремля
Світ
19:17
Люцифери з іблісами та хрюкаючі підсвинки: Медведєв розповів про свої пости в Telegram
Світ
17:56
Після удару безпілотників по російським ядерним ракетоносцям Путін може натиснути на "червону кнопку" - ЗМІ

Головне

Світ
17:41
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
11:45
У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв’язок змовників з Росією
Світ
09:19
Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, – The Washington Post
Світ
08:23
США мають намір домогтися виключення Росії з G20
Україна
07:35
Росіяни вночі атакували Запорізьку область ракетами та дронами
Україна
20:08
В Україні не видаватимуть повістки на блокпостах
Світ
19:55
Нафта сильно дешевшає: ембарго та стеля цін спрацювали, незважаючи на прогнози Кремля
Світ
11:07
Росія оголосила у міжнародний розшук віцепрем’єрку України Верещук та заступницю глави МЗС Джапарову
Світ
07:11
У Курську пролунав вибух на аеродромі: потім спалахнула пожежа
Україна
18:03
Масований ракетний удар по Україні: куди влучили окупанти
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
07.12.2022 17:41
ТОР
Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого
Світ
07.12.2022 17:29
ТОР
ОПЗЖ у Дніпрі будує льодову арену за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни
Україна
07.12.2022 14:42

Популярне

ТОР
Російське летовище Енгельс атакував не дрон-камікадзе
06.12.2022 16:42
ТОР
Масований ракетний удар по Україні: куди влучили окупанти
05.12.2022 18:03
ТОР
Для захисту дому та сім’ї: у Бєлгородській області РФ створюють батальйони самооборони
06.12.2022 15:46

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com