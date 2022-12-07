Какие сайты онлайн игры наиболее посещаемые?

Списки, включающие лучшие онлайн-казино, легко найти. Однако в ходе сравнения, невольно возникает ряд вопросов.

Почему в разных рейтингах на лидирующих позициях оказываются совершенно разные заведения? Причины могут быть какие угодно – кто-то ориентируется только на собственные впечатления, кто-то распределяет места по количеству доступных игр, а кто-то – по разнообразию бонусных предложений. При этом ни один из подобных рейтингов не рассказывает, по каким критериям определялась та или иная позиция в ТОП лучших клубов.

Чтобы в данном ТОПе не была допущена такая же ошибка, ниже приведен список критериев, исходя из которых, авторы рейтинга отдавали предпочтение тому или иному казино с выводом денег:

Средний балл, основанный на отзывах игроков. Это ключевой показатель, потому что никто не знает учреждение так хорошо, как люди, которые там реально играют.

Средняя экспертная оценка. Этот показатель корректирует предыдущий, так как профессионалы могут заметить аспекты, на которые обычный игрок не всегда обращает внимание.

Система бонусов. Подарки – это завсегда хорошо. Вне зависимости от того, являетесь ли вы новым или постоянным клиентом клуба, своевременный бонус может значительно повысить ваши игровые показатели и помочь получить значительно больше удовольствия от процесса игры.

Всевозможные особенности. Одно заведение задерживает вывод денег, а другое выдает выигрыш за несколько секунд. Где-то разнообразие игр поражает даже самых искушенных игроков, тогда как в другом клубе количество игровых автоматов едва достигает пары сотен – все эти параметры также влияют на положение в ТОПе.

Список победителей

Теперь, когда вы четко понимаете, как распределялись официальные места, пришло время объявить победителей, сопроводив упоминание каждого описанием основных характеристик.

Cat Casino

«Кошачье» казино открылось относительно недавно – в 2021 году. Заведение пытается привлечь игроков в основном за счет бонусного предложения, согласно которому клиенты вознаграждаются за первые пять депозитов, а также за регистрацию. Выбор слотов далеко не рекордный, но все же внушительный – более 3000 наименований.

По мнению специалистов real-cazino.com, онлайн-заведение еще находится на этапе набора новых клиентов, поэтому условия для долгосрочной игры в полной мере не созданы. Например, здесь вообще нет программы лояльности.

Selector

Весьма любопытное заведение, причем интересно оно сразу по нескольким причинам. Во-первых, известно, что оно крайне лояльно относится к верификации — ее здесь просто нет, так что если вы уже устали от постоянных проверок после регистрации в других онлайн-заведениях, то можете попробовать и этот клуб. Правда, благодаря этой особенности заведение позволяет совершать платежи не более чем на 5 000 рублей в сутки — это стоит учитывать и тем, кто привык играть в азартные игры на серьезные суммы.

Во-вторых, заведение довольно часто оказывается под огнем со стороны нечистых на руку конкурентов, которым частенько удается на непродолжительное время сбивать его рейтинги на различных ресурсах. Через несколько дней обычно все приходит в норму, но эти скачки в рейтинге отпугивают клиентов. В остальном довольно солидное онлайн-заведение – более 6000 игровых автоматов, бонус за регистрацию, кэшбэк, а также подарки за пополнение счета наличными.

Turbo Casino

Молодое официальное онлайн-казино, открывшееся в 2022 году. Находясь в стадии привлечения новых игроков, особенно налегает на бездепозитные бонусы, которых здесь целых пять штук. Естественно, подарки не очень щедрые и без депозита можно получить от 3 до 50 рублей, но рад предложений можно использовать повторно, что открывает новые горизонты для желающих сыграть в казино на деньги не делая при этом вложений.

В остальном, по мнению экспертной команды Real Casino, характеристики заведения вполне обычные: чуть более 6000 слотов, поддержка широкого спектра различных способов пополнения банковского счета и мгновенного вывода средств в рублях (включая реальные криптовалюты), лицензия Кюрасао. Еще одна особенность (не плюс и не минус) — открывать счета можно только в рублях.

ПокерДОМ

Будучи открытым в 2014 году, это заведение постаралось вобрать в себя все, что может понадобиться игроку. В наличии как традиционное онлайн-казино на реальные деньги, с более чем 1500 автоматами, так и возможность делать ставки на спортивные события, но главное, что послужило причиной такого названия, это полноценный покер-рум. Правда, для игры в нее вам потребуется установить подлинное приложение для Windows.

В казино есть бонусы на любой вкус: приветственные, бездепозитные, обычные, а также кэшбэк и фриспины.

Casino-X

Клуб работает с 2011 года и нередко является фигурантом рейтингов ТОП казино для новых игроков, благодаря значительному числу турниров на реальные деньги, которые в нем проводятся регулярно. Кроме того, казино может похвастаться отличным дизайном как десктопной, так и мобильной версии сайта, а также возможностью загрузки приложения на различные устройства. Каталог игр содержит более 2000 наименований слотов всех топовых жанров, включая игры с участием живых дилеров.

Бонусная программа клуба также часто упоминается как одно из главных его преимуществ – есть приветственный бонус, кэшбэк, хайроллеры и ряд других предложений. Из негативных моментов можно отметить тот факт, что в сутки без комиссии можно оформить только две заявки на вывод средств.