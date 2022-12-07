Какие сайты онлайн игры наиболее посещаемые?
Списки, включающие лучшие онлайн-казино, легко найти. Однако в ходе сравнения, невольно возникает ряд вопросов.
Почему в разных рейтингах на лидирующих позициях оказываются совершенно разные заведения? Причины могут быть какие угодно – кто-то ориентируется только на собственные впечатления, кто-то распределяет места по количеству доступных игр, а кто-то – по разнообразию бонусных предложений. При этом ни один из подобных рейтингов не рассказывает, по каким критериям определялась та или иная позиция в ТОП лучших клубов.
Чтобы в данном ТОПе не была допущена такая же ошибка, ниже приведен список критериев, исходя из которых, авторы рейтинга отдавали предпочтение тому или иному казино с выводом денег:
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Средний балл, основанный на отзывах игроков. Это ключевой показатель, потому что никто не знает учреждение так хорошо, как люди, которые там реально играют.
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Средняя экспертная оценка. Этот показатель корректирует предыдущий, так как профессионалы могут заметить аспекты, на которые обычный игрок не всегда обращает внимание.
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Система бонусов. Подарки – это завсегда хорошо. Вне зависимости от того, являетесь ли вы новым или постоянным клиентом клуба, своевременный бонус может значительно повысить ваши игровые показатели и помочь получить значительно больше удовольствия от процесса игры.
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Всевозможные особенности. Одно заведение задерживает вывод денег, а другое выдает выигрыш за несколько секунд. Где-то разнообразие игр поражает даже самых искушенных игроков, тогда как в другом клубе количество игровых автоматов едва достигает пары сотен – все эти параметры также влияют на положение в ТОПе.
Список победителей
Теперь, когда вы четко понимаете, как распределялись официальные места, пришло время объявить победителей, сопроводив упоминание каждого описанием основных характеристик.
Cat Casino
«Кошачье» казино открылось относительно недавно – в 2021 году. Заведение пытается привлечь игроков в основном за счет бонусного предложения, согласно которому клиенты вознаграждаются за первые пять депозитов, а также за регистрацию. Выбор слотов далеко не рекордный, но все же внушительный – более 3000 наименований.
По мнению специалистов real-cazino.com, онлайн-заведение еще находится на этапе набора новых клиентов, поэтому условия для долгосрочной игры в полной мере не созданы. Например, здесь вообще нет программы лояльности.
Selector
Весьма любопытное заведение, причем интересно оно сразу по нескольким причинам. Во-первых, известно, что оно крайне лояльно относится к верификации — ее здесь просто нет, так что если вы уже устали от постоянных проверок после регистрации в других онлайн-заведениях, то можете попробовать и этот клуб. Правда, благодаря этой особенности заведение позволяет совершать платежи не более чем на 5 000 рублей в сутки — это стоит учитывать и тем, кто привык играть в азартные игры на серьезные суммы.
Во-вторых, заведение довольно часто оказывается под огнем со стороны нечистых на руку конкурентов, которым частенько удается на непродолжительное время сбивать его рейтинги на различных ресурсах. Через несколько дней обычно все приходит в норму, но эти скачки в рейтинге отпугивают клиентов. В остальном довольно солидное онлайн-заведение – более 6000 игровых автоматов, бонус за регистрацию, кэшбэк, а также подарки за пополнение счета наличными.
Turbo Casino
Молодое официальное онлайн-казино, открывшееся в 2022 году. Находясь в стадии привлечения новых игроков, особенно налегает на бездепозитные бонусы, которых здесь целых пять штук. Естественно, подарки не очень щедрые и без депозита можно получить от 3 до 50 рублей, но рад предложений можно использовать повторно, что открывает новые горизонты для желающих сыграть в казино на деньги не делая при этом вложений.
В остальном, по мнению экспертной команды Real Casino, характеристики заведения вполне обычные: чуть более 6000 слотов, поддержка широкого спектра различных способов пополнения банковского счета и мгновенного вывода средств в рублях (включая реальные криптовалюты), лицензия Кюрасао. Еще одна особенность (не плюс и не минус) — открывать счета можно только в рублях.
ПокерДОМ
Будучи открытым в 2014 году, это заведение постаралось вобрать в себя все, что может понадобиться игроку. В наличии как традиционное онлайн-казино на реальные деньги, с более чем 1500 автоматами, так и возможность делать ставки на спортивные события, но главное, что послужило причиной такого названия, это полноценный покер-рум. Правда, для игры в нее вам потребуется установить подлинное приложение для Windows.
В казино есть бонусы на любой вкус: приветственные, бездепозитные, обычные, а также кэшбэк и фриспины.
Casino-X
Клуб работает с 2011 года и нередко является фигурантом рейтингов ТОП казино для новых игроков, благодаря значительному числу турниров на реальные деньги, которые в нем проводятся регулярно. Кроме того, казино может похвастаться отличным дизайном как десктопной, так и мобильной версии сайта, а также возможностью загрузки приложения на различные устройства. Каталог игр содержит более 2000 наименований слотов всех топовых жанров, включая игры с участием живых дилеров.
Бонусная программа клуба также часто упоминается как одно из главных его преимуществ – есть приветственный бонус, кэшбэк, хайроллеры и ряд других предложений. Из негативных моментов можно отметить тот факт, что в сутки без комиссии можно оформить только две заявки на вывод средств.
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- 07.12.2022 18:50
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