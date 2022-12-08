В російській армії почали відстрілювати зеків-дезертирів

Світ
08.12.2022 07:38
Завербовані в російську армію зеки масово дезертирують
В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там уточнили, що всі дезертири – з числа раніше увʼязнених осіб. Втекли вони зі зброєю.
В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено.
Заходи тривають.
Киев
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