Росія обдурила таджицьких будівельників, яких заманила відбудовувати Маріуполь

Таджицькі будівельники кажуть, що їх обдурили

Таджицькі будівельники, відправлені російськими компаніями на відновлення зруйнованого Маріуполя, скаржаться, що роботодавці їх обдурили.

Про це повідомило Радіо Озоді.

Деякі таджики працюють у Маріуполі лише місяць, деякі вже півроку, але всі скаржаться на недотримання умов, які їм обіцяли.

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За їхніми словами, роботодавці виплачують лише половину обіцяної зарплати і за кілька місяців роботи її ніколи не видавали вчасно.

Тим, хто погодився заробити на відновленні Маріуполя, російські будівельні компанії пообіцяли платити від 130 до 250 тисяч рублів на місяць. Також був обіцяний і «соцпакет»: тимчасове житло та триразове харчування.

Однак мігранти скаржаться, що за свою роботу в Маріуполі одержують лише 60-70 тис. рублів – так само, як і в Росії. Однак тут умови значно гірші. За словами будівельників, житло жахливе, а харчування огидне.