У Севастополі вранці лунали вибухи
Зранку над Севастополем нібито збили БПЛА
Вранці 8 грудня мешканці окупованого Севастополя почули вибухи та побачили спалахи в небі.
Про це вони повідомили у чатах та соцмережах.
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«О 06:50 щось світилося і летіло, та його наздогнав постріл і посипалися іскри», – написав один із севастопольців.
Згодом губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря.
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- 08.12.2022 08:41
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