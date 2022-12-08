У Севастополі вранці лунали вибухи

У Севастополі вранці лунали вибухи

Зранку над Севастополем нібито збили БПЛА

Вранці 8 грудня мешканці окупованого Севастополя почули вибухи та побачили спалахи в небі.

Про це вони повідомили у чатах та соцмережах.

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«О 06:50 щось світилося і летіло, та його наздогнав постріл і посипалися іскри», – написав один із севастопольців.

Згодом губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря.

Мешканці Севастополя повідомляють про вибухи

Мешканці Севастополя повідомляють про вибухи

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  • 08.12.2022 08:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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