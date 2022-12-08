У Севастополі вранці лунали вибухи

Зранку над Севастополем нібито збили БПЛА

Вранці 8 грудня мешканці окупованого Севастополя почули вибухи та побачили спалахи в небі.

Про це вони повідомили у чатах та соцмережах.

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«О 06:50 щось світилося і летіло, та його наздогнав постріл і посипалися іскри», – написав один із севастопольців.

Згодом губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря.