Дрон, які атакували російські аеродроми, розроблені «Укроборонпромом» спільно з приватним бізнесом, – FT

Дрон, які атакували російські аеродроми, розроблені «Укроборонпромом» спільно з приватним бізнесом, – FT

Українські дрони пройшли повз російську систему ППО

Українські безпілотники, які атакували на початку грудня військові аеродроми в Рязанській та Саратовській областях Росії, є спільною розробкою "Укроборонпрому" та приватного бізнесу.

Про це повідомив The Financial Times радник уряду України з питань оборони, який побажав зберегти анонімність.

Співрозмовник видання наголосив, що приватна компанія, яку він не став називати, може «часто» виробляти такі безпілотники.

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Видання нагадало, що згідно з версіями, дрони, які атакували російські військові аеродроми, — або розробка «Укроборонпрому», який анонсував безпілотник з дальністю польоту до 1000 кілометрів, або, глибоко модернізовані Ту-141, розроблені в СРСР.

Джерело The Financial Times також припустило, що в безпілотнику використовували інерційні навігаційні системи для пошуку цілей. Хоча вони менш точні, ніж GPS, але не потребують супутникового зв’язку, тому їх не можна заглушити. Це ускладнило їхнє перехоплення і пояснило, як їм вдалося пройти через російську ППО.

Якщо йдеться про безпілотники, розроблені та зібрані в Україні, пише видання, то це показує, що країна здатна створювати такі технічно складні апарати навіть у воєнний час.

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  • 08.12.2022 14:56
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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