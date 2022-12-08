В Енгельсі після вибухів на аеродромі почалася паніка: губернатор заявив про загрозу паралічу роботи

Після вибухів на аеродромі мешканці Енгельса говорять про радіацію і евакуацію з міста

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, де розташована російська авіабаза Енгельс-2, закликав мешканців припинити паніку, спричинену вибухами на аеродромі.

Він заявив, що обстановку нагнітають «зловмисники та шахраї».

За словами Бусаргіна, ці люди нібито видаються співробітниками різних відомств і через дзвінки та СМС поширюють «фейкову» інформацію про евакуацію чи радіацію.

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«Все це відверта брехня, головна мета якої – посіяти паніку та паралізувати роботу наших організацій», – сказав губернатор.

Він запевнив громадян, що всі системи екстреного оповіщення у регіоні перебувають у робочому стані, а військові – справжні професіонали, які знають свою роботу. Тому не треба «піддаватися на провокації».

Судячи з обговорень у місцевих чатах та соцмережах, люди не дуже повірили Бусаргіну і таки піддалися паніці.