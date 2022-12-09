У Москві горить та вибухає ТЦ «Мега Хімки»

Площа пожежі становить 17000 метрів

У Москві сталася масштабна пожежа в ТЦ «Мега Хімки» на Ленінградському шосе, постраждалих, попередньо, немає.

Пожежа почалася з «OBI» — він вигорів весь. Потім вогонь перекинувся далі. У будівлі вже стався обвал покрівлі, пожежі присвоєно четвертий номер складності із п’яти.

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Вибухи відбуваються в будівельному відділі магазину «OBI», що горить, — це банки з фарбою, аерозолі, повідомили в екстрених службах.

Під час пожежі всередині ТЦ були люди.

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За словами очевидців, працівників евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.

Площа пожежі становить 17000 метрів.

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