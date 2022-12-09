На Сардинії зникла заарештована яхта російського олігарха

Яхта, що була заарештована, раптом зникла

Розкішна яхта, що належить російському олігарху Дмитру Мазепіну, яка була заарештована через санкції ЄС, таємниче зникла з порту на італійському острові Сардинія.

Про це повідомила The Guardian.

22-метрова яхта «Алдабара» вартістю від 700 тис. до 1 млн євро знаходилася в порту Ольбії, але була заарештована в березні, коли Мазепін опинився серед російських бізнесменів, які підпали під санкції.

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За даними газети, яхта знаходилася в Ольбії до червня, а потім зникла – і сталося це за кілька годин до того, як її офіційно оголосили власністю Мазепіна.

«Мазепін знав, що він у списку, але зміг максимально скористатися періодом часу, протягом якого ми встановлювали, що судно належить йому. Тому що нам потрібно було розслідувати весь ланцюжок власників», – сказав джерело в італійській фінансовій поліції.

За даними правоохоронців, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, заплатила італійському капітанові, який відів яхту з Ольбії. Поліція Італії встановила, що востаннє її бачили в порту Бізерта в Тунісі, проте про її місцезнаходження нічого не відомо.

Тепер італійська влада може оштрафувати на 500 тис. євро за незаконне вивезення яхти самого Мазепіна, компанію, причетну до її вивезення, і капітана.

У публікації сказано, що на Сардинії також заарештовано віллу, що належить Мазепину.

Мазепін очолює раду директорів «Уралхіму», він включений до санкційних списків у ЄС та Великій Британії.