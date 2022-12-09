На Сардинії зникла заарештована яхта російського олігарха

На Сардинії зникла заарештована яхта російського олігарха

Яхта, що була заарештована, раптом зникла

Розкішна яхта, що належить російському олігарху Дмитру Мазепіну, яка була заарештована через санкції ЄС, таємниче зникла з порту на італійському острові Сардинія.

Про це повідомила The Guardian.

22-метрова яхта «Алдабара» вартістю від 700 тис. до 1 млн євро знаходилася в порту Ольбії, але була заарештована в березні, коли Мазепін опинився серед російських бізнесменів, які підпали під санкції.

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За даними газети, яхта знаходилася в Ольбії до червня, а потім зникла – і сталося це за кілька годин до того, як її офіційно оголосили власністю Мазепіна.

«Мазепін знав, що він у списку, але зміг максимально скористатися періодом часу, протягом якого ми встановлювали, що судно належить йому. Тому що нам потрібно було розслідувати весь ланцюжок власників», – сказав джерело в італійській фінансовій поліції.

За даними правоохоронців, Мазепін найняв іноземну компанію, яка, у свою чергу, заплатила італійському капітанові, який відів яхту з Ольбії. Поліція Італії встановила, що востаннє її бачили в порту Бізерта в Тунісі, проте про її місцезнаходження нічого не відомо.

Тепер італійська влада може оштрафувати на 500 тис. євро за незаконне вивезення яхти самого Мазепіна, компанію, причетну до її вивезення, і капітана.

У публікації сказано, що на Сардинії також заарештовано віллу, що належить Мазепину.

Мазепін очолює раду директорів «Уралхіму», він включений до санкційних списків у ЄС та Великій Британії.

  • 194
  • 09.12.2022 08:22
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