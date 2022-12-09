У російському Барнаулі палає шинний комбінат
Пожежа на шинному комбінаті у Барнаулі спалахнула зранку 9 грудня
У Барнаулі вранці 9 грудня сталася пожежа у цеху чотириповерхової виробничої будівлі шинного комбінату.
Про це повідомляє пресслужба ГУ МНС Алтайським краєм.
Повідомлення про спалах надійшло до пожежної служби о 04:50. Коли працівники МНС прибули на місце, вогонь поширювався будівлею. До гасіння залучили додаткові сили – 110 осіб та 33 одиниці техніки.
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За попередньою інформацією, площа займання становила близько 1 тис. «квадратів», створено штаб гасіння пожежі.
На місце події прибув пожежний потяг.
Під час гасіння пожежі врятували трьох працівників підприємства. Їх вивели із небезпечної зони.
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- 09.12.2022 08:33
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