У російському Барнаулі палає шинний комбінат

У російському Барнаулі палає шинний комбінат

Пожежа на шинному комбінаті у Барнаулі спалахнула зранку 9 грудня

У Барнаулі вранці 9 грудня сталася пожежа у цеху чотириповерхової виробничої будівлі шинного комбінату.

Про це повідомляє пресслужба ГУ МНС Алтайським краєм.

Повідомлення про спалах надійшло до пожежної служби о 04:50. Коли працівники МНС прибули на місце, вогонь поширювався будівлею. До гасіння залучили додаткові сили – 110 осіб та 33 одиниці техніки.

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За попередньою інформацією, площа займання становила близько 1 тис. «квадратів», створено штаб гасіння пожежі.

На місце події прибув пожежний потяг.

Під час гасіння пожежі врятували трьох працівників підприємства. Їх вивели із небезпечної зони.

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  • 09.12.2022 08:33
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