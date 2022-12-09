Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав Саудівську Аравію і заявив про «нову еру»
Сі назвав Саудівську Аравію "стратегічним партнером Китаю на Середньому Сході"
Голова КНР Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав із триденним візитом Саудівську Аравію і заявив про "нову еру" у відносинах між Пекіном та арабським світом.
Про це повідомило Радіо Озоді.
Коментатори відзначають, що Сі був удостоєний найвищої почесті та розкішного прийому.
Він провів переговори з наслідним принцом Мухаммедом бін Саудом.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Переговори пройшли у теплій атмосфері: Сі назвав Саудівську Аравію «стратегічним партнером Китаю на Середньому Сході» і зазначив, що розраховує «разом із Саудівською Аравією просуватися вперед шляхом національного відродження».
Лідери держав домовилися про збільшення масштабів торгівлі нафтою, а також співробітництво в інфраструктурних проектах. Саудівський принц, у свою чергу, сказав, що візит «стане важливою історичною віхою в розвитку двосторонніх відносин».
Під час візиту було підписано низку ділових угод, у тому числі між саудівськими компаніями та китайським технологічним гігантом Huawei, а також між саудівською нафтовидобувною компанією Aramco та китайською Shandong Energy.
У спільній заяві за підсумками саміту було зазначено, що Китай та Саудівська Аравія виступають за «мирне врегулювання конфлікту» в Україні.
Саудівська Аравія вважається стратегічним партнером Сполучених Штатів на Близькому Сході. Втіме останнім часом відносини між Вашингтоном та Ер-Ріядом дещо погіршилися.
Зокрема, США критикували Саудівську Аравію зокрема за ухвалене спільно з Росією та іншими країнами ОПЕК+ рішення скоротити видобуток нафти, що сприяло високим цінам на сировину на світовому ринку.
- 71
- 09.12.2022 11:35
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: