Росія передислокувала стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах

Росіяни перемістили стратегічні бомбардувальники на інші аеродроми вглиб країни

Російські війська після вибухів на військових аеродромах передислокували стратегічну авіацію вглиб країни.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Військовою термінологією це називається «розосередили» по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували, де можливо її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги для їх використання», — сказав Ігнат.

Він також додав, що пересічні росіяни і військові, які раніше казали, що спецоперація їх не стосується, вже зрозуміли невідворотність наслідків за агресію, яку засуджує весь світ.